Через що трьох тернопільських нардепів позбавили “депутатських” грошей

1 листопада 2019 року набрав чинності закон №1035-2 щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі неучасті без поважних причин у голосуваннях на пленарних засіданнях Верховної Ради або пропуску засідань парламентських комітетів. ЧЕСНО вирішив з’ясувати, як працює закон та кому з депутатів не компенсували “депутатські” кошти за цей час.

За даними Апарату ВРУ, протягом листопада 2019 року 71 народний обранець без поважних причин не брав особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях Верховної Ради.

Крім того, у листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано.

Нагадаємо, що існують певні обмеження щодо здійснення виплат народному депутату, оскільки нарахування йому зарплати за час участі у пленарних засіданнях здійснюється на підставі даних його участі у не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради на кожному пленарному засіданні (частина 4 статті 26 Регламенту ВРУ). Крім того, відповідно до частини 5 статті 33 закону “Про статус народного депутата України”, якщо нардеп протягом календарного місяця впродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВРУ або у більш як 50% засідань парламентського комітету, до складу якого його обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний місяць.