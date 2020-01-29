Через що трьох тернопільських нардепів позбавили “депутатських” грошей
Майже три мільйони гривень — таку суму не виплатили народним депутатам у листопаді 2019 року через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. За цей місяць, відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, 78 народним депутатам припинили відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням ними депутатських повноважень. Серед них є троє із Тернопільщини. Це — Ігор Василів (партія “Слуга народу”), Іван Чайківський (“За майбутнє”) та Микола Люшняк (“Довіра”).
Прогульники, які не отримали кошти, були у всіх фракціях і депутатських групах, а також серед позафракційних. Однак, найбільший відсоток депутатів-прогульників виявився у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали “депутатських”.
1 листопада 2019 року набрав чинності закон №1035-2 щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі неучасті без поважних причин у голосуваннях на пленарних засіданнях Верховної Ради або пропуску засідань парламентських комітетів. ЧЕСНО вирішив з’ясувати, як працює закон та кому з депутатів не компенсували “депутатські” кошти за цей час.
За даними Апарату ВРУ, протягом листопада 2019 року 71 народний обранець без поважних причин не брав особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях Верховної Ради.
Крім того, у листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано.
Нагадаємо, що існують певні обмеження щодо здійснення виплат народному депутату, оскільки нарахування йому зарплати за час участі у пленарних засіданнях здійснюється на підставі даних його участі у не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради на кожному пленарному засіданні (частина 4 статті 26 Регламенту ВРУ). Крім того, відповідно до частини 5 статті 33 закону “Про статус народного депутата України”, якщо нардеп протягом календарного місяця впродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВРУ або у більш як 50% засідань парламентського комітету, до складу якого його обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний місяць.