Інді-гурт з Тернополя Tik Tu випустив другий повноформатний альбом “Ulitakis”

Український музичний інді-гурт з Тернополя Tik Tu випустили другий повноформатний альбом “Ulitakis” .

У підтримку альбому Tik Tu вирушають в тур Європою, де відіграють у Берліні, Дрездені, Празі, Ґожуві та Гофі. Після цього пройдуть концерти-презентації в Україні, зокрема Києві, Львові та рідному Тернополі.

Графік туру

27.02 – MagnetOffOn, Ґожув Вєлкп, PL

28.02 – PANDA, Берлін, DE

01.03 – GalerieHaus, Гоф, DE

02.03 – Reverberation fest, Дрезден, DE

03.03 – Vzorkovna, Прага, CZ

17.03 – Maxim, Тернопіль

21.03 – Monteray, Київ

24.03 – Festrepubliс, Львів

Tik Tu – тріо з Тернополя в складі Наталки Багрій, Лесика Драчука та Романа Божка (він же – Пилип Охрип). Створюють музику в різних жанрах – від інді-попу до бароко та психоделіки. Використовують для цього вражаючий арсенал інструментів: орган, перкусії, скрипки, банджо, флейту та не тільки.

Тут для вас 10 треків, 10 історій з головними героями, різноманітним вайбом, але цілісною картиною світу Tik Tu.

bandcamp – https://goo.gl/UTR9Uf

google music – https://goo.gl/mvN1KB

itunes – https://goo.gl/m1bPyH

spotify – https://goo.gl/YqKfw2

soundcloud – https://goo.gl/XkwnsB

Окрім цифрових каналів, Ulitakis вийшов на дисках та касетах. Замовляйте через tiktu.band@gmail.com запис, зведення, мастеринг – Шпиталь Рекордс

мистецьке оформлення – Luska Drozzd

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