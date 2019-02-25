Новини Тернополя 

Інді-гурт з Тернополя Tik Tu випустив другий повноформатний альбом “Ulitakis”

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Український музичний інді-гурт з Тернополя Tik Tu випустили другий повноформатний альбом “Ulitakis” .

У підтримку альбому Tik Tu вирушають в тур Європою, де відіграють у Берліні, Дрездені, Празі, Ґожуві та Гофі. Після цього пройдуть концерти-презентації в Україні, зокрема Києві, Львові та рідному Тернополі.

Графік туру

  • 27.02 – MagnetOffOn, Ґожув Вєлкп, PL
  • 28.02 – PANDA, Берлін, DE
  • 01.03 – GalerieHaus, Гоф, DE
  • 02.03 – Reverberation fest, Дрезден, DE
  • 03.03 – Vzorkovna, Прага, CZ
  • 17.03 – Maxim, Тернопіль
  • 21.03 – Monteray, Київ
  • 24.03 – Festrepubliс, Львів

Tik Tu – тріо з Тернополя в складі Наталки Багрій, Лесика Драчука та Романа Божка (він же – Пилип Охрип). Створюють музику в різних жанрах – від інді-попу до бароко та психоделіки. Використовують для цього вражаючий арсенал інструментів: орган, перкусії, скрипки, банджо, флейту та не тільки.

Тут для вас 10 треків, 10 історій з головними героями, різноманітним вайбом, але цілісною картиною світу Tik Tu.

bandcamp – https://goo.gl/UTR9Uf
google music – https://goo.gl/mvN1KB
itunes – https://goo.gl/m1bPyH
spotify – https://goo.gl/YqKfw2
soundcloud – https://goo.gl/XkwnsB

Окрім цифрових каналів, Ulitakis вийшов на дисках та касетах. Замовляйте через tiktu.band@gmail.com

запис, зведення, мастеринг – Шпиталь Рекордс
мистецьке оформлення – Luska Drozzd

 

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