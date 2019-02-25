Хто першим псує враження про Тернопіль

На минулих вихідних у Тернополі побував відомий український журналіст, письменник Богдан Логвиненко. Після цього він написав на своїй сторінці у Фейсбук про неприємні враження, які на нього справив паркувальник біля залізничного вокзалу. Цей допис зібрав уже майже тисячу реакцій, 89 коментарів та 325 поширень.

Тернопільський вокзал, ніч. Паркуюся, авто не на тернопільських номерах. Підходить чоловік. Кажу йому:

— Паркомат у вас де?

— У нас тут все офіціально, чеки, все є

— В мене тільки картка

— Ну то 5 хв і звалюй одсюда, бо щас позву пацанів, вони тобі устроять паркомат на машині. Це часна територія!

Ми скільки завгодно можемо знімати в Ukrainer історії про малі міста, промотувати зовнішній і в‘їздний туризм, але поки залізничні вокзали, автовокзали, аеропорти зустрічають гостей міста отакими муділами — ми б’ємося головою об стінку, а ваша місцева влада кладе собі в кишеню відкат.

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