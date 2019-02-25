Новини Тернополя 

Хто першим псує враження про Тернопіль

Irena 41 Views Прокоментуй!
Фото з допису Богдана Логвиненка.

На минулих вихідних у Тернополі побував відомий український журналіст, письменник Богдан Логвиненко. Після цього він написав на своїй сторінці у Фейсбук про неприємні враження, які на нього справив паркувальник біля залізничного вокзалу. Цей допис зібрав уже майже тисячу реакцій, 89 коментарів та 325 поширень.

  • Тернопільський вокзал, ніч. Паркуюся, авто не на тернопільських номерах. Підходить чоловік. Кажу йому:
    — Паркомат у вас де?
    — У нас тут все офіціально, чеки, все є
    — В мене тільки картка
    — Ну то 5 хв і звалюй одсюда, бо щас позву пацанів, вони тобі устроять паркомат на машині. Це часна територія!
    Ми скільки завгодно можемо знімати в Ukrainer історії про малі міста, промотувати зовнішній і в‘їздний туризм, але поки залізничні вокзали, автовокзали, аеропорти зустрічають гостей міста отакими муділами — ми б’ємося головою об стінку, а ваша місцева влада кладе собі в кишеню відкат.

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *