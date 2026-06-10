Жителька Чорткова Галина Крок здала кров уже 50 разів

У Чортківській центральній міській лікарні відбулася особлива подія. Почесний донор України Галина Крок здійснила свою 50-ту донацію крові, вкотре довівши, що небайдужість може рятувати життя.

У медзакладі зазначають, що кожна донація сьогодні є надзвичайно важливою як для військових, так і для цивільних пацієнтів, які потребують переливання крові.

«Це неймовірний приклад людяності, відваги та великого серця», – наголошують у лікарні.

Медики закликають мешканців громади долучатися до донорського руху. Забір крові для потреб ЗСУ та цивільних пацієнтів у Чортківській центральній міській лікарні проводять щопонеділка та щочетверга з 08:30 у кабінеті №313 поліклінічного відділення.