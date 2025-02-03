Тернопільщина: підприємства сплатили податкові борги на рекордні 97 млн грн

Упродовж 2024 року в абсолютному значенні податковий борг зменшили 297 підприємств області, які допустили його на початок року, на загальну суму 57,4 млн гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області. При цьому 193 суб’єкти господарювання сплатили заборговану суму повністю, а це – 30,4 млн гривень.

У рахунок погашення податкового боргу за 2024 рікнадійшло до зведеного бюджету 97 млн грн (у 2023 році – 85,1 млн грн), у тому числі до державного бюджету залучено 50,2 млн грн (у 2023 році – 39,1 млн гривень).

Торік до суду направлено 984 позови щодо стягнення податкового боргу на суму 79,7 млн гривень.

Надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету за минулий рік становлять 584,9тис. грн, у тому числі до державного – 453,6 тис. грн і до місцевих бюджетів – 131,3 тис. гривень.

Нагадаємо, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в Електронному кабінеті, а також можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.