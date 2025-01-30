У Тернополі англієць побив скло у відділку поліції та виліз на ліхтар

У ніч з 29 на 30 січня до Тернопільського районного управління поліції прийшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, це громадянин Великої Британії, котрий тимчасово перебуває на території України. Неадекватна поведінка іноземця призвела до пошкодженням майна – він розбив віконну шибу. Підстав затримувати його поліцейські не мали, тому, склавши адміністративний протокол за дрібне хуліганство, відпустили.

Проте нічні пригоди іноземця на цьому не закінчилися. За деякий час поліцейські виявили, що поблизу універмагу було пошкоджено ліхтар. Із записів камер відеоспостереження видно, що до хуліганських дій причетний 31-річний англієць. Місце перебування хулігана було встановлено і винесено постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.