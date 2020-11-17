Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху: що пішоходам заборонили, а велосипедистам дозволили

11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України постановою №1105 вніс зміни до постанови КМУ від 10.10.2001 №1306 «Про Правила дорожнього руху», що стосуються пішоходів та велосипедистів. Тепер, відповідно до рішення Уряду, всі пішоходи повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

Введення цієї норми має підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі, так як наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дозволяє зменшити смертність на дорогах в 6-8 разів. Це пов’язано з тим, що людину, що використовує такі елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як в темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.

Також, цим же нормативним документом, дозволено рух велосипедів по смузі руху маршрутних транспортних засобів. Тепер, інформаційно-вказівний знак 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» означатиме, що попереду дорога, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів.