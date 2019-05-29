Кафедральний собор у Тернополі запрошує на престольне свято

У понеділок, 3 червня 2019 року, в день пам’яті святих рівноапостольних імператора Костянтина та імператиці Єлени, кафедральний собор у Тернополі відзначатиме престольне свято.

З цієї нагоди у каплиці собору на перетині вулиць Київської і Тарнавського в Тернополі відбудуться богослужіння:

неділя, 2 червня

17:00 – Всенічне бдіння;

понеділок, 3 червня

9:00 – водосвятний молебень

9:30 – сповідь

9:40 – Часи

10:00 – Божественна літургія.

Богослужіння звершить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор та запрошені архієреї.

Запрошуємо до спільної молитви!

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