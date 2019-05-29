Кафедральний собор у Тернополі запрошує на престольне свято
У понеділок, 3 червня 2019 року, в день пам’яті святих рівноапостольних імператора Костянтина та імператиці Єлени, кафедральний собор у Тернополі відзначатиме престольне свято.
З цієї нагоди у каплиці собору на перетині вулиць Київської і Тарнавського в Тернополі відбудуться богослужіння:
неділя, 2 червня
17:00 – Всенічне бдіння;
понеділок, 3 червня
9:00 – водосвятний молебень
9:30 – сповідь
9:40 – Часи
10:00 – Божественна літургія.
Богослужіння звершить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор та запрошені архієреї.
Запрошуємо до спільної молитви!
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