У Тернополі покарали за рекламу, яка зображує жінку та чоловіка як сексуальний об’єкт

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, виявили факт порушення реклами в одному з місцевих журналів. Зокрема, на обкладинці журналу «CITY LIFE» розміщена реклама закладу ресторанного господарства «Авокадо» щодо послуги доставки їжі, яка зображує/описує жінку та чоловіка як прикрасу та сексуальний об’єкт, включаючи натяки на статеві стосунки та сексуальність людей, які нічим не пов’язані з рекламованим продуктом, та не мають прямих асоціацій зі споживанням рекламованих послуг.

Згідно Закону України «Про рекламу» реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності та вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі , освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Опрацювавши всі наявні матеріали в спеціалісти встановили, що суб’єкт господарювання порушив вимоги: – частини 3 статті 7 і частини 1 статті 8 Закону України «Про рекламу», а саме: реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності та вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

З огляду на зазначене та за результатами розгляду справи Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області оштрафувало за порушення законодавства про рекламу суб’єкта господарування – заклад ресторанного господарства «Авокадо».

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