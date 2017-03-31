Каральна машина Кремля вражає своїми нігілізмом і брехнею, — Р. Заставний

Цілком ймовірно, що клопотання Слідчого комітету Російської Федерації і подальші рішення російського “суду” стануть підставою для звернення Росії в Інтерпол про міжнародний розшук Яценюка. Про це заявив однопартієць Яценюка – нардеп Роман Заставний.

– В такий спосіб диктаторський режим Путіна намагається шантажувати українських державних діячів, які проводять політику реальної відсічі російській агресії, – зазначив у коментарі нашому виданню Роман Заставний. – Це хвороблива реакція Кремля на послідовну політику “Народного фронту” і Яценюка: зміцнення української армії, енергетична незалежність, економічні санкції України проти РФ, переслідування Росії в міжнародних судах, захист українського інформаційного простору. Саме такими були пріоритети Арсенія Яценюка на посаді прем’єр-міністра. Саме на цьому щодня зосереджується «Народний фронт».

Нагадаємо, 27 березня суд Росії заочно арештував колишнього українського прем’єра, лідера політичної партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка, у лютому його оголосили в розшук. Російські слідчі звинувачують екс-прем’єра, зокрема, за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. (У той час 20-річний Яценюк був студентом юридичного факультету Чернівецького університету). Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає, але зауважує, що на Донбасі можуть бути російські «добровольці».