Залишились дружина і троє діток: у Тернополі збирають допомогу сім’ї викладача, який загинув в автокатастрофі

24 березня внаслідок тяжки травм в автомобільній аварії помер викладач Тернопільського національного технічного університету Олексій Маєвський. 31 жовтня цього року йому виповнилося б всього 40 років… Без тата залишилися троє діток, наймолодшому ще не має року.

Реквізити для допомоги сім’ї Олексія Маєвського: картковий рахунок Приватбанку 5168 7556 2984 8918 (Маєвська Галина).

Довідково. У 1995 році Олексій Вікторович закінчив середню школу №6 м. Тернополя.

1995 – 2000 р. навчався в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, отримав диплом інженера-електроніка за спеціальністю “Біотехнічні та медичні системи та апарати”. 2000 – 2004 р. навчався в аспірантурі того ж університету за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальні системи”.

У 2002 році почав працювати в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на кафедрі комп’ютерних наук. Викладав дисципліни: введення в спеціальність; компоненти технічних засобів КС; основи автоматизованого проектування та системної інтеграції КІТ; комп’ютерні системи обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації.

22 лютого 2017 року Маєвський Олексій Вікторович успішно захистив кандидатську дисертацію із спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології».