Карантинні штрафи в Тернополі – як судить суд?

На громадян, які порушили правила карантину поліція складає адмінпротоколи. На середину травня в Україні зафіксовано понад 2 тисячі таких постанов. Які рішення виносять суди та чим мотивують свої дії – далі у статті.

Протокол склали та чи довели вину

17 березня Верховна рада України доповнила Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей”. За порушення правил – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз це від 17 до 34 тисяч гривень для громадян і від 34 до 170 тисяч для посадовців.

Станом на 13 травня на Тернопільщині винесено 69 постанов, 25 із них повернули на доопрацювання, оскільки складені протоколи поліції не відповідають вимогам ст. 256 КУпАП. Чим це пояснюють у судах?

Близько третини справ повертають через те, що нововведена стаття має загальний характер, а серед ознак правопорушення обов’язково потрібно посилатись на конкретний нормативно-правовий акт, якого не дотрималась особа.

Також 21 постанову закрили через відсутність складу правопорушення, а в 11 випадках суд обмежився усним зауваженням.

Чому закривають справи?

При закритті справи суди керуються підставою статті 62 Конституції України, яка визначає презумпцію невинності. Беручи за основу цей правовий принцип, обвинувачення не може базуватися на припущеннях, усі сумніви щодо доведення вини тлумачаться на її користь. Тобто дії порушника потрібно підкріплювати доказами, свідченнями свідків, а при складанні протоколів це часто не беруть до уваги.

В інших випадках справи закривають, коли карантин порушували люди, які працювали на підприємстві. Тобто громадяни не були суб’єктами господарювання.

За що найбільше штрафують?

У 11 випадках суди визнали людей винними та наклали на них штраф. У більшості випадків порушниками стали дрібні підприємці, які продовжували свою господарську діяльність (продавали незапаковані овочі та фрукти, торгували крамом, приймали клієнтів у перукарні, працювали без захисних масок та рукавиць, відпускали будматеріали).

За порушення самоізоляції на Тернопільщині оштрафували одного громадянина. З матеріалів справи відомо, що чоловік порушив правила самоізоляції через те, що потрібно було посадити грядки. Оскільки в чоловіка вагітна дружина, допомогти по господарству йому було нікому. За перебування на вулиці без маски винесено 2 постанови.

У двох випадках суд виніс постанови закрити справи через вихід людини на вулицю без маски. Як йдеться у рішенні: “Урядом України запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року, однак такий режим не є режимом надзвичайного стану, не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози”.

Ще три справи відкрили за перебування на прибережній зоні Тернопільського ставу. Штраф у 17 тисяч суд постановив одному учаснику компанії, двоє інших фігурантів були неповнолітніми.

Керуючись отриманою інформацією із Реєстру судових рішень, на Тернопільщині не було притягнуто жодної посадової особи за порушення правил карантину.

Як бачимо, через невідповідність статті 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” конституційним принципам та помилкам, які допускаються правоохоронці при складанні протоколів у більшості випадків громадянам вдається довести свою непричетність до порушень карантину та уникнути штрафів.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі