Бучацьких рятувальників перевірили на COVID-19

У складній ситуації, яка викликана спалахом COVID-19, рятувальники пліч-о-пліч з медиками працюють у зоні ризику, надаючи допомогу населенню. Співробітники ДСНС спеціальними розчинами дезінфікують приміщення церков, місцевих продуктових магазинів, сільських рад, АЗС та інших об’єктів з масовим перебуванням людей. Особливу увагу приділяють лікувальним закладам та авто швидкої допомоги, якими перевозять людей із підозрами на інфікування коронавірусом.

Незважаючи на дотримання усіх санітарних норм і вимог особистої безпеки, кожен працівник Служби порятунку ризикує інфікуватися коронавірусом.

Тому, для своєчасного реагування на можливі загрози, фахівці медичної служби Управління ДСНС перевірили бучацьких рятувальників за допомогою експрес-тестів, які дозволяють побачити результат уже протягом десяти хвилин. Під час перевірки позитивних результатів на COVID-19 не виявили.

Нагадаємо, що за даними МОЗ, станом на 9:00 15 травня на Тернопільщині зареєстровано 1060 інфікованих. В Україні – 17330 випадків COVID-19.

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