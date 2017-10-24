Коли свої гірші окупантів, – вагітну переселенку не приймають в тернопільському медичному закладі без грошей

В редакцію інтернет-видання надійшов лист від Михайла Войтюка, який шокований ставленням медиків до жінки. За його словами, сьогодні відмовили в безоплатному прийомі вагітній, яка ще у 2015 році виїхала з окупованого московитами Севастополя.

Шановні тернополяни! Оце цінник, який висить у амбулаторії №14 на вул. Куліша, 7а. Щоби прийняв терапевт, потрібно заплатити 30 гривень. Сьогодні 24.10.2017 року в тернопільській амбулаторії №14 на вул. Куліша, 7а, відмовили в безоплатному прийомі вагітній жінці, яка ще у 2015 році виїхала з окупованого московитами Севастополя. Оце потрібно було бігти з окупації, щоб з тебе почали брати гроші за безкоштовні послуги медичного закладу. На мої слова, що вони порушують Конституцію України, вони відповіли, що чхали на неї, і що в них є рішення міської влади. Рішення дійсно є, але в рішенні не вказано, що потрібно за прийом у терапевта брати гроші. Шановні тернополяни! Підкажіть, будь ласка, що робити, коли свої на ділі гірше окупантів. Як нам бути, коли ми захворіємо – ЗДИХАТИ??? – пише він.

Нагадаємо, на початку року на сесії міської ради депутати прийняли рішення згідно якого освітні та медичні послуги, для не мешканців Тернополя, мають фінансуватись із бюджетів тих населених пунктів, де вони проживають.

Таке рішення є справедливим і обгрунтованим, тоді казав мер Сергій Надал. Адже міський бюджет не витримує такого навантаження. До прикладу, ліжкодень у стаціонарі лікарні вартує 329 гривень, а перебування у пологовому – 741 гривня, – порахував міський голова.