Тернополю випав унікальний шанс. Два великі міжнародні транспортні коридори будуть мати єдину в Україні точку перетину – Тернопіль.

Вже почалась реалізація проекту Go Highway, який з’єднає Гданськ і Одесу, в рамках якого Техно-Буд-Центр проводить ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, йдеться на сторінці будівельної фірми у мережі Фейсбук.

Про Via Carpatia чули вже давно, але тільки вчора, 22 жовтня 2017 Україна офіційно долучилась до реалізаціїї цього маштабного проекту, про що підписано відповідний Меморандум з Урядом Польщі. Аавтомобільна дорога М-19 Доманове (на Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на Бухарест) стане частиною цього транспортного коридору.

Техно-Буд-Центр продовжує ремонт М-19, до кінця року, за сприятливих погодніх умов буде продовжено укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття. Карта goo.gl/at4Keu