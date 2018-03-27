Тернополяни склали петицію про ремонт дороги на вул. Л. Українки

В єдиній системі місцевих петицій Тернополя з’явилася нова петиція, в якій громада міста акцентує увагу міської влади на проблемі якості дороги по вул. Л. Українки.

“Просимо здійснити ремонт дороги по вулиці Лесі Українки від будинку №5 вздовж будинку №7 до будинку №11 у 2018 році, оскільки дорога розбита машинами вщент, – йдеться у петиції. – Особливо ділянка, яка з’єднує будинок №5 з будинком №7, в період опадів калюжі неможливо обійти, ця дорога прокладає шлях до заїзду ЗОШ №10 та ДНЗ №26. Також просимо заасфальтувати доріжку, яка веде до зупинки від краю буд. №7 до краю буд. №9, нею проходять мешканці вулиці, працівники і вихованці ЗОШ №10 та ДНЗ №26”.

Щоб міська влада розглянула петицію, потрібно зібрати 300 підписів. Підтримати петицію можна за посиланням.