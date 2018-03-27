Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича відкриває керамічну майстерню

Перед Великоднем є нагода зануритись у світ традиційної кераміки разом із молодою майстринею та активісткою – Оленкою Котляр, представницею громадської організації «Родина Героїв «Небесної Сотні», котра, у пам’ять про Сашка Капіноса, кілька років поспіль організовує ряд заходів для дітей та молоді зі збереження народних традицій.

31 березня о 15.00 за адресою: село Травневе, вул Дружби, 70А відбудеться відкриття Керамічної Майстерні, а першим творчим актом тут стане майстер-клас від Оленки Котляр зі створення традиційного дива із глини – свищиків.

Запрошують батьків із дітками, дорослих вибавити свою глиняну іграшку з унікальним звуком. Учасників просять взяти із собою робочий одяг, адже працювати доведеться із свіжою глиною.

Проект втілюють з Congress of Сultural Activists / Конгресом Активістів Культури, Громадською Організацією «Родина Героїв Небесної Сотні», Молодіжним центром розвитку “МІСТ”.

Інформація про проект

Метою проекту «Мистецька резиденція ім. Назарія Войтовича», що здійснюється ГО «Конгерс Активістів Культури» за підтримки Програмної ініціативи «Громадські ініціативи нової України» Міжнародного фонду «Відродження» є Довготривалим проектом вшанування пам’ять наймолодшого Героя Небесної Сотні через створення важливої інституції для розвитку локальної спільноти та творчої української молоді.