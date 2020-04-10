Комунальна лікарня в Тернополі настільки багата, що витрачає гроші на саморекламу

Міська дитяча лікарня під час пандемії укладає договори на інформаційні та рекламні послуги на сотні тисяч гривень

Україна зараз переживає нелегкі часи, особливо в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19. У той час, як можновладці запевняють громадян, що є ресурси для протистояння вірусу, на практиці громада бачить зовсім протилежне.

Тернопільська міська дитяча лікарня є комплексним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги для більш ніж 40 тисяч дитячого населення Тернополя. Саме вона визначена МОЗ як заклад першої хвилі, який прийматиме пацієнтів із коронавірусом.

Однак цими днями нашим журналістам стало відомо про укладання ряду договорів для надання послуг, які в контексті поширення COVID-19 можна вважати сумнівними. Договори уклали тихо, без конкуренції. Тож у цій публікації мова йде про раціональність використання коштів стратегічним медичним закладом в період пандемії.

Майже пів мільйона на послуги з маркетингу, реклами та оцінки ефективності роботи персоналу

28 січня цього року між міською дитячою комунальною лікарнею та адвокатським об’єднанням «Гловак і партнери» було укладено договір про надання правничої допомоги. Загальна сума договору – 150 тис. грн., із них кошти місцевого бюджету – 37 тис. 500 грн., кошти лікарні – 112 тис. 500 грн. Вартість послуг визначається з кількості затраченого часу за погодинними тарифами: помічник юриста – 200 грн., юрист – 400 грн., старший юрист – 600 грн., партнер – 1000 грн. Вартість представництва у судах в залежності від інстанції – від 5-ти до 14 тисяч грн. та від 7% до 15% при позові майнового характеру.

Далі – більше. 30 січня між дитячою комунальною лікарнею та приватним підприємством «Телерадіоорганізація «Українська хвиля», директором і одним з власників якої є політтехнолог діючого мера Тернополя, укладено договір про виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів у ЗМІ, в тому числі і в інтернет-мережі на суму 179 тис. 998 грн. Згідно з розрахунком вартості послуг, починаючи з січня по грудень цього року, буде виготовлено інформаційні матеріали про Тернопільську міську дитячу комунальну лікарню у кількості 7 штук щомісячно, а загальна кількість таких матеріалів має становити 84. Нескладно підрахувати, що один інформаційний матеріал оцінено у 2 тис. 142 грн.

Але і це ще не все. 13 лютого між міською дитячою лікарнею та ФОП Гловак І.В. укладено договір про надання послуг з ефективності роботи персоналу. Сюди включили дослідження якості сервісу послуг, що надаються працівниками лікарні, надання висновку за результатами проведеного дослідження ефективності роботи персоналу, надання консультування щодо підвищення ефективності роботи персоналу, надання консультаційних послуг з питань організації управління персоналом, надання консультаційних послуг з питань кадрової політики та організаційної підтримки з питань управління персоналом. Загальна сума договору – 106 тис. 500 грн.

Згідно з договором, вартість послуг визначається з розрахунку кількості затраченого часу погодинними тарифами. Відтак представники ФОПа свою годину роботи оцінили наступним чином: помічник спеціаліста – 400 грн., спеціаліст – 600 грн., старший спеціаліст – 800 грн., партнер – 1200 грн.

19 лютого між дитячою лікарнею та приватним підприємством «Файне місто», власником і засновником якого є вже згаданий політтехнолог Сергія Надала, укладено договір про надання рекламних та маркетингових послуг (написання сценаріїв, інформаційних роликів, консультацій щодо ведення інформаційних кампаній, консультацій щодо ведення соціальних мереж) на суму 180 тисяч гривень.

Наприкінці 2019 року Тернопільська міська рада надала згоду на укладання комунальним некомерційним підприємством «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» з АТ «ОТП БАНК» договору про надання банківських послуг щодо отримання підприємством в АТ «ОТП БАНК» кредиту в розмірі 500 тис. грн. терміном на 1 рік. На що пішли кошти, наші журналісти також з’ясували у керівництва лікарні, про що читайте нижче.

Власне, якщо говорити про надання правничої допомоги, то тут ще більш-менш усе зрозуміло, адже трапляються ситуації, коли пацієнти позиваються до медичних закладів. А от чи доцільними є витрати на надання рекламних та маркетингових послуг і розповсюдження інформаційних матеріалів у ЗМІ, в тому числі інтернет-мережі – питання риторичне. Такі витрати можуть собі дозволити прибуткові підприємства, які власне за рахунок реклами і реалізовують свої товари й послуги. І явно не комунальна лікарня! Але, зрештою, і в такому випадку, як то кажуть, копійка гривню береже. Для прикладу, SMM-менеджери відомої в Україні компанії, яка займається виробництвом і збутом молочної продукції, відповідає за просування бренду, починаючи від маркетингової стратегії і закінчуючи побудовою інформаційних партнерств, отримують за свою роботу близько 12 тис. грн. на місяць. Наголошую, це зарплатня у компанії, прибутки якої вимірюють мільйонами гривень. Якщо говорити про оцінку ефективності роботи персоналу, то вона, звісно, потрібна у великих корпораціях, але у сфері, де мінімальна зарплатня медичної сестри трохи більше 4-х тисяч грн., а лікаря – в межах 5-7 тис. грн. в залежності від категорії. Тоді в такій роботі найкращою мотивацією, яка власне і відобразиться на ефективності, буде належна оплата праці.

Дитяча лікарня придбала всього 100 (!) тестів для діагностики коронавірусу

Вже коли стало зрозуміло, що короновірусна інфекція не омине Тернопільщину, і в дитячу лікарню стали поступати перші пацієнти з COVID-19, 23 березня між Тернопільською міською дитячою лікарнею і ТОВ «НМТ» було укладено договір про купівлю швидких тестів для діагностики коронавірусу COVID-19 у кількості 100 шт. на суму 34 тис. 882 грн. Така закупівля – як крапля в морі для опорного закладу.

Врешті-решт заради об’єктивності варто додати, що 20 березня цього року на засіданні тендерного комітету міської дитячої лікарні ухвалено рішення закупити три апарати для штучної вентиляції легень.

Наші журналісти поцікавились у керівника міської дитячої комунальної лікарні, в чому полягала нагальність та необхідність укладання договору про надання маркетингових та відеопослуг, зважаючи на те, що заклад, про який іде мова, не комерційний, відтак така реклама йому взагалі не потрібна. А також для чого лікарня взяла кредит у банку, і на що пішли ці кошти.

– Наша дитяча лікарня – опорний лікувальний заклад по Тернопільській області. Насамперед ми успішне прибуткове підприємство, фінансовий план за минулий рік суттєво перевиконано (на кілька десятків мільйонів гривень, при нагоді можу уточнити). Заробляємо не на пацієнтах, а на медичних послугах, які оплачує держава. Ми співпрацюємо з Національною службою здоров’я України з 2018 року. У моїй компетенції – вживати всіх заходів для розвитку підприємства й інформаційна підтримка є такою ж необхідною складовою, як і всі інші напрямки. Так, у нас інформаційна складова – найефективніша з усіх лікувальних закладів регіону, і тому нас пробують копіювати у цьому плані. Проте без системного професійного підходу, без вивчення кон’юнктури ринку західного регіону (хоча б) нічого не вийде. До нас сьогодні направляють на лікування дітей із 10-ти областей України, і це не за направленням. Це результат нашої різнобічної діяльності. Ми єдині в області, кому Міністерство соціальної політики покриває лікування дітей з ДЦП. Чому – питання до ефективності комунікацій. Щодо кредитної лінії в банку (500 тис. грн) – ми єдине комунальне підприємство в Україні, кому банк погодився дати кредит після вивчення ними нашої ефективності (перевиконання фінплану зіграло вирішальну роль). Ці кошти, згідно договору із банком, ми можемо використовувати лише на оплату праці, що дає можливість для перекредитування залежно від економічної ефективності підприємства і від кон’юнктури ринку медичних послуг, розповів – керівник Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович.

На жаль, головний лікар так і не роз’яснив нам, для чого надприбутковому (за його словами) медичному закладу потрібно брати кредит для видачі зарплати. І чому в період пандемії витрати на саморекламу комунальної лікарні вдесятеро більші за суму, витрачену на тести…

Іван Білий



