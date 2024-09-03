Комунальні служби Тернополя по новому ремонтуватимуть люки
Комунальним службам Тернополя презентували нову технологію ремонту каналізаційних люків.
Комунальникам, зокрема і представникам КП «Тернопільводоканал», продемонстрували спосіб швидкого монтажу люка. Роботи виконувалися з використанням швидкотвердіючої й безосадкової суміші, яка застигає за кілька хвилин. Саме тому ця технологія з асфальтуванням дороги через пів години дозволяє повноцінно відновити рух транспорту.
Таку технологію ремонту каналізаційних люків вже використовують комунальники у багатьох країнах Європи та спеціалісти з Чернігова, Львова, Івано-Франківська, Чернівців.