Комунальні служби Тернополя по новому ремонтуватимуть люки

Комунальникам, зокрема і представникам КП «Тернопільводоканал», продемонстрували спосіб швидкого монтажу люка. Роботи виконувалися з використанням швидкотвердіючої й безосадкової суміші, яка застигає за кілька хвилин. Саме тому ця технологія з асфальтуванням дороги через пів години дозволяє повноцінно відновити рух транспорту.