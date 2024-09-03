20:08 | 3.09.2024
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Комунальні служби Тернополя по новому ремонтуватимуть люки

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Комунальним службам Тернополя презентували нову технологію ремонту каналізаційних люків.

👷‍♂️Комунальникам, зокрема і представникам КП «Тернопільводоканал», продемонстрували спосіб швидкого монтажу люка. Роботи виконувалися з використанням швидкотвердіючої й безосадкової суміші, яка застигає за кілька хвилин. Саме тому ця технологія з асфальтуванням дороги через пів години дозволяє повноцінно відновити рух транспорту.

📌Таку технологію ремонту каналізаційних люків вже використовують комунальники у багатьох країнах Європи та спеціалісти з Чернігова, Львова, Івано-Франківська, Чернівців.

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