15 вересня у Тернополі розпочнеться театральний сезон
У середині вересня відкриють 95-й ювілейний сезон Тернопільського академічного україського лраматичного театру ім. Тараса Шевченка. Розпочнуть театральний сезон із вистави “Андрей”.
У середині вересня відкриють 95-й ювілейний сезон Тернопільського академічного україського лраматичного театру ім. Тараса Шевченка. Розпочнуть театральний сезон із вистави “Андрей”.
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