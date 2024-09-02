22:20 | 2.09.2024
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Новини Тернополя 

15 вересня у Тернополі розпочнеться театральний сезон

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У середині вересня відкриють 95-й ювілейний сезон Тернопільського академічного україського лраматичного театру ім. Тараса Шевченка. Розпочнуть театральний сезон із вистави “Андрей”.

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