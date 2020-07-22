Коронавірус на Тернопільщині: найбільше хворих додалося у Тернополі, Чортківському, Шумському і Кременецькому районах
Станом на 22 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2508 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2293 випадки – дорослі, 215 випадків – діти), з них 35 летальних. Видужало 1608 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1843, з яких 522 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 25 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1321 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 49 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 611 (203 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 63 (11 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 20 (16 одужало);
– Бучацький район – 106 (88 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 74 (41 одужало);
– Заліщицький район – 65 (56 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 125 (83 одужало, 2 летальний);
– Зборівський район – 25 (17 одужало);
– Козівський район – 68 (66 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 438 (385 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 118 (51 одужало);
– Монастириський район – 220 (203 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 25 (12 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 35 (18 одужало);
– Тернопільський район – 165 (97 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 130 (76 одужало);
– Шумський район – 214 (180 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 14 осіб
✅проведено 595 досліджень методом ПЛР.
✅проведено 5 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат
✅підтверджено 42 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (9 осіб)
⭕️Борщівський район (2 особи):
• с. Дністрове – 1
• с. Іванків – 1
⭕️Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Осівці – 1
⭕️Монастириський район (2 особи):
• с. Лазарівка – 2
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• с. Торське – 1
⭕️Збаразький район (1 особа):
• с. Старий Збараж – 1
⭕️Шумський район (4 особи):
• с. Мізюринці – 2
• с. Руська Гута – 1
• с. Кордишів – 1
⭕️Зборівський район (3 особи):
• с. Сировари – 1
• с. Цебрів – 1
• с. Висипівці – 1
⭕️Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 3
• с. Крижі – 1
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Велика Березовиця – 1
• с. Підгородне – 1
⭕️Чортківський район (11 осіб):
• м. Чортків – 6
• с. Пастуше – 1
• с. Джурин – 1
• с. Біла – 1
• с. Косів – 1
• с. Білобожниця – 1