Коронавірус на Тернопільщині: найбільше хворих додалося у Тернополі, Чортківському, Шумському і Кременецькому районах

Станом на 22 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2508 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2293 випадки – дорослі, 215 випадків – діти), з них 35 летальних. Видужало 1608 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1843, з яких 522 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 25 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1321 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 49 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 611 (203 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 63 (11 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 20 (16 одужало);

– Бучацький район – 106 (88 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 74 (41 одужало);

– Заліщицький район – 65 (56 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 125 (83 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 25 (17 одужало);

– Козівський район – 68 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 438 (385 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 118 (51 одужало);

– Монастириський район – 220 (203 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 25 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 35 (18 одужало);

– Тернопільський район – 165 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 130 (76 одужало);

– Шумський район – 214 (180 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 14 осіб

✅проведено 595 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 5 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат

✅підтверджено 42 випадки зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (9 осіб) ⭕️Борщівський район (2 особи):

• с. Дністрове – 1

• с. Іванків – 1 ⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Осівці – 1 ⭕️Монастириський район (2 особи):

• с. Лазарівка – 2 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Торське – 1 ⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Старий Збараж – 1 ⭕️Шумський район (4 особи):

• с. Мізюринці – 2

• с. Руська Гута – 1

• с. Кордишів – 1 ⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Сировари – 1

• с. Цебрів – 1

• с. Висипівці – 1 ⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 3

• с. Крижі – 1 ⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Великі Гаї – 1

• с. Велика Березовиця – 1

• с. Підгородне – 1 ⭕️Чортківський район (11 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Пастуше – 1

• с. Джурин – 1

• с. Біла – 1

• с. Косів – 1

• с. Білобожниця – 1