Коронавірус за 13 січня: повідомили, скільки мешканців Тернопільщини захворіли, одужали та померли
126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (32 особи)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Жовнівка – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 4
• с. Королівка – 1
• с. Мушкатівка – 2
• с. Нивра – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 2
• смт Гримайлів – 3
• м. Хоростків – 1
• м. Копичинці – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Сорока – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 10
• с. Дзвиняч – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 1
• с. Базаринці – 2
• с. Красносільці – 1
Зборівський район (9 осіб):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 4
• с. Озерна – 1
• с. Загір’я – 2
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Олесине – 1
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Старий Тараж – 1
• с. Іванківці – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 5
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Галущинці – 1
• с. Іванівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Кровинка – 2
• с. Лошнів – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• с. Великі Гаї – 2
• с. Байківці – 4
• с. Шляхтинці – 1
• с. Петриків – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Смиківці – 1
Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Сураж – 1
• с. Круголець – 1
• с. Залісці – 1
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”