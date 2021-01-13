09:17 | 13.01.2021
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Коронавірус за 13 січня: повідомили, скільки мешканців Тернопільщини захворіли, одужали та померли

Irena 0 Views Прокоментуй!

126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 0
🔺одужало – 279 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 824
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 35451 особа;
🔺одужало – 32117 осіб;
🔺летальних випадків – 487 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9861 (8342 одужало, 113 летальних);
– Бережанський район – 1825 (1698 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1660 (1529 одужало, 31 летальних);
– Бучацький район – 1275 (1194 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1728 (1623 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1526 (1416 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1754 (1578 одужало, 25 летальних);
– Зборівський район – 801 (756 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1060 (969 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2048 (1869 одужало, 33 летальних);
– Лановецький район – 917 (878 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1171 (1117 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1422 (1331 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 478 (462 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1417 (1329 одужало, 30 летальних);
– Тернопільський район – 3011 (2639 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2382 (2317 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1115 (1070 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (32 особи)

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Жовнівка – 1

• с. Шибалин – 1

⭕️Борщівський район (8 осіб):

• м. Борщів – 4

• с. Королівка – 1

• с. Мушкатівка – 2

• с. Нивра – 1

⭕️Бучацький район (0 осіб)

⭕️Гусятинський район (10 осіб):

• смт Гусятин – 2

• смт Гримайлів – 3

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 2

• с. Сидорів – 1

• с. Сорока – 1

⭕️Заліщицький район (11 осіб):

• м. Заліщики – 10

• с. Дзвиняч – 1

⭕️Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 4

• смт Вишнівець – 1

• с. Базаринці – 2

• с. Красносільці – 1

⭕️Зборівський район (9 осіб):

• м. Зборів – 2

• смт Залізці – 4

• с. Озерна – 1

• с. Загір’я – 2

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 1

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Олесине – 1

⭕️Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 6

• с. Старий Тараж – 1

• с. Іванківці – 1

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 5

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (6 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 1

• с. Галущинці – 1

• с. Іванівка – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Кровинка – 2

• с. Лошнів – 1

⭕️Тернопільський район (12 осіб):

• с. Великі Гаї – 2

• с. Байківці – 4

• с. Шляхтинці – 1

• с. Петриків – 3

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Смиківці – 1

⭕️Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• с. Сураж – 1

• с. Круголець – 1

• с. Залісці – 1

Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

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