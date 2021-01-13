Тернополяни можуть отримати до 10 мільйонів гривень на вуличну культуру

Український культурний фонд (УКФ) в партнерстві з ГО «Центр вуличних культур» проводять перший в Україні конкурс ідей проєктів вуличної культури. Загальний бюджет лоту в 10 млн грн буде розподілений між найкращими ідеями з усієї країни (від 100 тис. до 700 тис. грн на один проєкт). Формати можуть бути різними: від відеороликів та графіті до фестивалей і концертів вуличних культур. Організатори до 15 січня чекають онлайн-заявок від представників брейкінгу, хіп-хопу, паркуру, стріт футболу та стрітболу, скейтерів і ролерів, стріт воркауту, стріт денсерів та інших учасників вуличної культури.

Співзасновник «Центру вуличних культур» Єгор Матюхін пояснює: «Я починав як бі-бой ще у кінці 1990-х, коли нас звідусіль ганяли. Я не міг собі уявити, що колись держава буде підтримувати вуличну культуру. Навіть в Європі вулична культура отримує підтримку в рамках більших культурних програм. А в Україні ми в партнерстві з УКФ створили окрему програму вуличної культури і наші колеги з Європи нам тепер по-доброму заздрять. Це великий шанс для спільнот street culture з різних куточків України пропагувати вуличну культуру і змінити свої міста. Багато хто мріє влаштувати фестиваль, збудувати урбан-парк або, наприклад, започаткувати подкаст про вуличні культури. Тепер все це можливо».

«Центр вуличних культур» або Street Culture з 2016 року займається популяризацією вуличної культури серед широких верств населення, робить її частиною міського життя. У рідному Харкові вони відкрили вже три урбан-парки у спальних районах, створивши нові центри тяжіння для місцевих громад, проводять фестивалі та допомагають командам з інших міст України.

«Ми рахували учасників різних активностей, різних напрямків вуличної культури по країні — виявилося, що їх більше мільйона, — розповідає Єгор Матюхін . — Тобто це вже не андеграунд, це частина суспільного життя».

Протягом всього 2020 року тривали переговори з УКФ, результатом яких стало офіційне визнання на державному рівні вуличної культури як частини національної культури і оголошення лоту «Вуличні культури» в межах грантової програми «Культура плюс». Перший етап програми розпочався у листопаді. До 15 січня будь-хто може заповнити невелику онлайн-заявку і подати ідею. Авторів й авторок найкращих заявок запросять до навчання, де допоможуть перетворити ідеї на проєкти.

Навчання потрібне тому, що навіть найкращі ідеї від найдосвідченіших команд стикаються з труднощами при роботі з грантовими заявками, офіційними документами, перемовинами з місцевою владою. «Всього навчать, допоможуть наші ментори», — заспокоює Єгор Матюхін.

Перевагу у конкурсі віддаватимуть ідеям, які

утверджують практики вуличних культур в Україні як невід’ємної складової розвитку молоді, сприяють її культурному та особистому становленню та самовираженню;

інтегрують молодь через вуличні культури в суспільне життя та забезпечують альтернативне культурне дозвілля;

популяризують вуличні культури серед спільноти — публічні події, фестивалі тощо.

Термін подачі анкет — до 15 січня. Для участі треба заповнити аплікаційну форму. Загалом, графік такий:

1 — 12 лютого: навчання авторів найкращих ідей;

15 лютого — 12 березня: подання учасниками аплікаційних пакетів;

1 березня — 3 травня: конкурсний відбір проєктів;

1 червня — 8 листопада: реалізація проектів з моменту підписання Договору про надання гранту, включно з поданням звітності.

Більше дізнатися про умови конкурсу можна на сторінці лоту на сайті УКФ.

Про програму УКФ «Культура плюс» можна дізнатися на сторінці програми.

Сайт Street Culture: http://www.street-culture.net/

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Аплікаційна форма онлайн-заявки на участь у конкурсі: https://forms.gle/ m5RYR1NgFUTcjNmi9