«Ковідна» лікарня в Тернополі отримає кисневе обладнання за понад 2 мільйони гривень

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 замовила 29 вересня концентратор кисню та центральну компресорну станцію за 2,43 млн грн. Товар поставить ТОВ «Цеоліт Медікал» протягом місяця після 100% передплати.

Медики отримають кисневий концентратор О 93-160 з резервуаром на 270 літрів газу вартістю 1,31 млн грн та центральну компресорну станцію вартістю 1,12 млн грн.

Кисневий концентратор дозволяє подавати кисень у тих випадках, коли немає відповідних балонів або спеціальної центральної подачі. Окрім того, забезпечувати лікарню потрібним газом буде й компресорна станція, яка призначена для його одержання. Це медичне обладнання використовують для лікування хвороб дихальної системи.

Закупівлю провели за спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, Тернопільська комунальна міська лікарня №2 входить до переліку закладів, визначених для прийому хворих на коронавірус.

Це не перше замовлення компресорної станції з кисневим концентратором в Тернопільській області. В кінці червня Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги замовила концентратор кисню О 93-160 з резервуаром на 270 літрів газу за 1,31 млн грн та центральну компресорну станцію вартістю 840 тис. грн.

Постачальник кисневого обладнання ТОВ «Цеоліт Медікал» зареєстроване 2011 року в Києві. Власником та водночас керівником фірми є Олексій Стрехо. Протягом 2019-2020 років підприємство отримало державних замовлень на 3,5 млн грн.