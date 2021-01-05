Кожна територіальна громада Тернопільщини матиме поліцейського офіцера

Підписання меморандумів про співпрацю правоохоронців Тернополя та області з старостами сіл, які входять в територіальну громаду – одне з основних завдань на сьогодні.

Пілотний проєкт планують втілити в нашій області впродовж найближчого часу. Першою домовилася про співрпрацю Трибухівська територіальна громада у Бучацькому районі. На її території уже працює поліцейський офіцер.

За словами заступника начальника УПД – начальника відділу дільничних офіцерів поліції ГУНП в Тернопільській області Василя Дідуха, офіцер працюватиме лише на території своєї громади. Він повинен постійно спілкуватися з людьми. Його основне завдання – забезпечення безпеки людей, вчасне реагування на повідомлення та скарги, а також проведення профілактичної роботи.