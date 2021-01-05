12 пісних страв на Святвечір. Що приготувати, щоб було просто і смачно

Вже сама назва цієї страви вказує на символічність. Голуб приносить мир та злагоду. Крім того, це страва з капусти, що є символом єднання навколо однієї основи, стабільності та сили.

З капусти зніміть верхній шар листя, акуратно виріжте качан. Занурюйте качан капусти в окріп і поступово акуратно відділяйте листки один за одним. З охолоджених листків зріжте товсті прожилки.

Для начинки відваріть рис. Моркву натріть, а цибулю і гриби нашаткуйте якомога дрібніше. Овочі обсмажте в олії. Додайте в сковорідку рис, сіль, перець та томатну пасту. Тримайте на легкому вогні ще 7-10 хвилин. Готову начинку остудіть.

Покладіть начинку в центр капустяного листка. Заверніть капустяний лист рулетиком, підібгавши кінці до середини, щоб не випадала начинка. Складіть голубці в каструлю, залийте водою до половини і тушкуйте під кришкою 40 хвилин.

Тушена капуста з грибами

На різдвяному столі капуста символізує єднання навколо однієї основи. Тому страв з капусти, як і з грибів, так багато на столі у Святвечір.

Нашаткуйте капусту, гриби наріжте слайсами, моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Капусту викладіть у каструлю або глибоку сковороду, додайте 100 мл води та трохи олії. Поставте на повільний вогонь. Додайте до капусти гриби, моркву, цибулю, та лавровий лист і залиште тушкуватися до готовності.

Грибна юшка з вушками

Гриби символізують продовження роду та плодовитість. Тому на різдвяному столі так багато страв з ними. А ще й тому, що вони є одним з важливих складових пісних страв. Грибна юшка і вушка – це дві страви, які гармонійно поєднуються одна з одною.

Інгредієнти:

Сушені білі гриби – 300 г

Морква – 1 шт

Цибуля – 1 шт

Вода – 2 л

Борошно пшеничне – 1 скл

Олія соняшникова – 2 ст л

Перець чорний горошком, лавровий лист, сіль, перець – до смаку

Гриби замочіть на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте. Наріжте гриби невеликими шматочками, покладіть у каструлю з водою та варіть на невеликому вогні 20 хвилин.

Почистьте моркву та цибулю. Моркву натріть на терці, а цибулю дрібно наріжте. Смажте овочі 3-4 хвилини в невеликій кількості олії. Вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів. Смажте ще 2-3 хвилини, посоліть та поперчіть до смаку.

Половину овочевої маси викладіть у каструлю та залийте водою, доведіть до кипіння, вкиньте лавровий листок та перець горошком. Посоліть та поперчіть до смаку.

Іншу половину маси подрібніть в блендері до однорідності – це і буде начинкою до вушок.

Замісіть тісто як на вареники. Тісто розкачайте, наріжте його квадратами 4х4 сантиметри. На середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки і зліпіть вушка – у вас вийде склеєний трикутник. А потім з’єднайте разом протилежні кінці трикутника.

Відваріть вушка у киплячій підсоленій воді, після закипання варіть 2-3 хвилини.

Подавайте у глибокій тарілці з грибною юшкою.

Квасоля

Страви з квасолі та гороху на Святвечір символізують весну, яка завжди відроджується в людині після занепаду.

Інгредієнти:

Квасоля біла або червона – 2 скл

Морква – 1 шт

Цибуля – 1 шт

Томатна паста – 2 ст л

Сіль і перець до смаку

Олія

Замочіть квасолю на ніч в холодній воді, після цього добре промийте. Залийте водою, варіть на середньому вогні до напівготовності приблизно годину.

Потріть моркву. дрібно поріжте цибулю. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і моркву приблизно 6-7 хвилин. Додайте готову квасолю, томатну пасту, 50 мл води, сіль і перець до смаку. Тушкуйте помішуючи ще 5-6 хвилин.