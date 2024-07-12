01:05 | 14.07.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

КП міської ради забруднювало Тернопільський став

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Господарським судом Тернопільської області під час розгляду позову прокурора встановлено, що комунальне підприємство недотрималось вимог висновку з оцінки впливу на довкілля при виконанні робіт з покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став», допустило складування відходів та забруднення території парку «Топільче», а також знищення газону, чим навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду на майже 500 тис. гривень.

🔹За участі прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури позов керівника Тернопільської окружної прокуратури судом задоволено в повному обсязі.

🔹Непогоджуючись із вказаним рішенням, відповідач оскаржив його в апеляційному порядку.

🔹Західним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

☑️Відтак, судове рішення набрало законної сили.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *