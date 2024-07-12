КП міської ради забруднювало Тернопільський став

Господарським судом Тернопільської області під час розгляду позову прокурора встановлено, що комунальне підприємство недотрималось вимог висновку з оцінки впливу на довкілля при виконанні робіт з покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став», допустило складування відходів та забруднення території парку «Топільче», а також знищення газону, чим навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду на майже 500 тис. гривень.



За участі прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури позов керівника Тернопільської окружної прокуратури судом задоволено в повному обсязі.



Непогоджуючись із вказаним рішенням, відповідач оскаржив його в апеляційному порядку.



Західним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.



Відтак, судове рішення набрало законної сили.

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