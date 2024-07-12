Володимир Новоринський загинув, врятувавши життя побратимові. Підтримайте петицію про присвоєння йому звання «Герой України»
Петицію щодо присвоєння звання почесного Героя України (посмертно) 47-річному захиснику з Тернопільщини Володимиру Новоринському зареєстрували на офіційному інтернет-представництві президента України.
Нагадаємо, до лав ЗСУ чоловік приєднався в середині грудня 2022 року. Обіймав посаду обслуги зенітно-ракетної артилерійської батареї з позивним «Вуйко».
- Він не задумуючись пішов захищати нашу Батьківщину, ризикуючи своїм життям заради того, щоб ми спокійно спали вдома у своїх будинках. Він завжди говорив : «Повернусь додому з перемогою!», але нажаль, його життя обірвалося під час того, як він героїчно врятував життя своєму побратимові, закривши його собою, внаслідок прильоту літального апарату типу ланцет у районі населеного пункту Байрак 9 червня, – йдеться в тексті петиції.
Щоб підтримати її необхідно зробити такі дії:
1. Перейти за посиланням.
2. Авторизуватися за допомогою Дії, електронного підпису або Bank ID НБУ
3. Після успішної авторизації поверніться в браузер, де було відкрите посилання петиції. Якщо авторизація пройшла успішно, то Ви побачите ваші особисті дані.
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за інф. Терен