Петицію щодо присвоєння звання почесного Героя України (посмертно) 47-річному захиснику з Тернопільщини Володимиру Новоринському зареєстрували на офіційному інтернет-представництві президента України.

Нагадаємо, до лав ЗСУ чоловік приєднався в середині грудня 2022 року. Обіймав посаду обслуги зенітно-ракетної артилерійської батареї з позивним «Вуйко».

Він не задумуючись пішов захищати нашу Батьківщину, ризикуючи своїм життям заради того, щоб ми спокійно спали вдома у своїх будинках. Він завжди говорив : «Повернусь додому з перемогою!», але нажаль, його життя обірвалося під час того, як він героїчно врятував життя своєму побратимові, закривши його собою, внаслідок прильоту літального апарату типу ланцет у районі населеного пункту Байрак 9 червня, – йдеться в тексті петиції.

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за інф. Терен