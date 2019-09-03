Кращі науковці, освітяни та медики Тернопільщини отримали державні нагороди

Кращі науковці, освітяни та медики області отримали державні нагороди, призначені згідно Указу Президента України № 236/2019 від 17 травня 2019 року. Відзнаки вручив т. в.о. голови Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Крисак сьогодні, 3 вересня.

Так, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання „Заслужений працівник освіти України” отримали доцент кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ольга Барна та завідувач кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Іван Зуляк. За аналогічні досягнення почесне звання „Заслужений економіст України” присвоєно завідувачеві кафедри Тернопільського національного економічного університету Оксані Сохацькій.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджено керівника центру довузівської підготовки, доцента кафедри педагогіки і методики початкової і дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Марію Бойко, декана хіміко-біологічного факультету, професора кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктора біологічних наук, професора Надію Дробик, завідувача кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Наталію Кирич, першого проректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Миколу Митника.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм директора комунального некомерційного підприємства „Тернопільська комунальна міська лікарня № 2” Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджено Віктора Кміту.