У Тернополі відкрили меморіальну стелу загиблим за волю України

Стелу встановили за ініціативи родин загиблих поблизу пам’ятника Степанові Бандері. Священнослужителі відправили молебень та освятили меморіальну стелу, на якій викарбувані імена усіх мешканців краю, котрі загинули у боротьбі із агресором на сході нашої держави.

Родичі та друзі Героїв, представники обласної та міської влади, депутати обласної ради, військовослужбовці, волонтери та громадськість під звуки військового оркестру 44 окремої артилерійської бригади поклали квіти до монументу та запалили поминальні свічки.