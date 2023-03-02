Кращі спортсмени Тернополя отримуватимуть щомісячну премію у розмірі 5000 грн

1 березня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про внесення змін до Положення «Про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році».

Згідно з рішенням розмір стипендії цьогоріч становить 5000 гривень на місяць на одного спортсмена – стипендіата.

Відбір серед кандидатів на здобуття стипендії здійснюватиме спеціальна комісія, склад якої затверджено виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.

Підставою для призначення стипендії є відповідне клопотання, до якого додається інформація про результати участі в змаганнях спортсменів. Висунення кандидатів на здобуття стипендії проводять тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки тощо (осередки Всеукраїнських спортивних федерацій, асоціацій, спілок тощо), фізкультурно-спортивні установи, заклади та організації, законні представники спортсмена (з пред’явленням оригіналів документів та поверненням заявнику). Спортсмен може висунути свою кандидатуру на встановлення стипендії самостійно.