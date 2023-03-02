У Тернополі чоловік обкрадав маленькі магазини

Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження щодо місцевого мешканця 1990 року народження. Тернополянин обікрав торговельні заклади міста.

Як встановили оперативники, підозрюваний діяв за однією схемою. Він обирав невеликі магазини, вичікував слушну нагоду та чинив задумане. З приміщення закладів він виносив невеликі товари, які непомітно ховав під верхній одяг.

Поліцейські довели причетність чоловіка до скоєння двох злочинів.

Підозрюваного затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 КК України.