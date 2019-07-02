Креатор-Буд презентував на Міжнародому фестивалі архітектури ВЕЖА свій флагманський проект

Фестиваль Архітектури та мистецтв ВЕЖА вдруге відбувається у Львові. Цьогоріч він отримав статус міжнародного і проходить, як і минулого року, у двох локаціях – центрі архітектури, дизайну та урбаністики Порохова Вежа та у Свірзькому замку. Вдруге у якості партнера та учасника архітектурного заходу фестиваль підтримала компанія Креатор-Буд. Архітектурно-мистецький захід із назвою «Де? Конструкція» присвячений темі пошуку конструктивного діалогу поміж мистецтвами і триватиме протягом 7-ми днів. Голова Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України, керівник фестивалю ВЕЖА Богдан Гой, запевняє – для учасників фестивалю в рамках заходу передбачена насичена програма якісної музики, образотворчого мистецтва, інсталяції, моди, архітектури та дизайну.

В нас буде декілька героїв , які будуть озвучуватись – це Казимир Малевич, це Іван Левинський, це окремо Львів як місто і спадщина, це Свірський замок як об’єкт на території Львівської області – це те, про що ми будемо говорити і дискутувати на цьому фестивалі і сподіваємося на те, що ми зробимо крок вперед і наступного року – це буде не просто Міжнародний фестиваль, а подія державного масштабу, – зазначив голова Львівської обласної спілки архітекторів Богдан Гой

В рамках Міжнародного фестивалю Вежа відбувся Архітектурний кінофестиваль, де компанія Креатор-Буд презентувала свій наймасштабніший комплекс, який незабаром стартуватиме у Києві – Сreator-City.Це один з перших багатофункціональних житлових комплексів у києві, який проходить сертифікацію за системою BREEAM. Головний архітектор проекту Андрій Фейдаш вірить у те, що презентований Сreator-City стане не лише флагманом компанії , а й одним з ключових комплексів України.

Перевагами нашого комплексу є локація, він знаходиться біля трьох станцій метро в пішохідній доступності, наш комплекс позиціонується як комплекс бізнес-класу . Головна ідея девелопера – позиціонувати його в сегменті бізнес-класу, тобто, ми підняли планку вище, а щоби відповідати тим вимогам планки «вище», нам довелося всім натрудитись і я впевнений, що воно було того варте, – наголосив головний архітектор ЖК «CREATOR CITY» Андрій Фейдаш

Команда компанії Креатор-Буд іде у ногу з часом, підтримуючи важливі заходи та події, втілюючи цікаві архітектурні проекти у життя держави.