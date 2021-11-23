Поліція розшукує хулігана, який збив самокатом стовпчик у центрі Тернополя (відео)

Правоохоронці Тернополя розшукують неповнолітнього, який вчинив злочин.

На відео чітко видно, як хлопець виконуючи різноманітні трюки на самокаті, пошкодив обмежувач, який був встановлений на вулиці Чорновола, що в Тернополі.

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати правопорушника. Якщо ви володієте будь-якою інформаціє, телефонуйте за номерами 0966910520, 27-11-70 або на лінію «102».