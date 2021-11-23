16:31 | 23.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Поліція розшукує хулігана, який збив самокатом стовпчик у центрі Тернополя (відео)

tata 0 Views Прокоментуй!

Правоохоронці Тернополя розшукують неповнолітнього, який вчинив злочин.

На відео чітко видно, як хлопець виконуючи різноманітні трюки на самокаті, пошкодив обмежувач, який був встановлений на вулиці Чорновола, що в Тернополі.

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати правопорушника. Якщо ви володієте будь-якою інформаціє, телефонуйте за номерами 096691052027-11-70 або на лінію «102».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *