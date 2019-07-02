Цьогоріч міжнародна зустріч фанів АС/DC буде в Подолянах

2-го та 3-го серпня команда ГО «Фан-клуб «A.С.Д.С. УКРАЇНА» буде проводити вже третю міжнародну фан-зустріч TERNOPIL OR BUST! І пройде вона в ТРЦ Подоляни у пабі «Хмільне щастя»!

Подібних зустрічей в світі проводиться лише чотири і одна з них в Україні, а саме в місті Тернопіль. Чому саме Тернопіль? Український фан-клуб гурту AC/DC було створен о в 2014 році з ініціативи невеликої групи однодумців, а його ідейним натхненником став мешканець міста Тернопіль – Стеліга Андрій Іванович. Ідея прийшла після чергових відвідин однієї з подібних фан зустрічей в Німеччині, в місті Гайзельвінді та після знайомства з його організаторами на одному з концертів АС/DC в Європі.

Першу фан-зустріч в місті Тернопіль у 2017 роцівідвідало близько 200 гостей, в тому числі понад 50 іноземців з 6-ти країн світу (Швеції, Італії, Франції, Німеччини, Англії, Литви). Зустріч проходила один день, на сцені виступив український гурт – «BIG GUN» (Київ). Ця зустріч стала поштовхом і мотивувала до створення більш масштабного заходу. І от наступного, 2018 року, фан –зустріч тривала вже 2 дні, на сцені виступали два музичні гурти, при цьому один вже був європейський – «AC/DC SHOW» (Литва, Клайпеда) та український гурт «DC TRAIN» (Київ). У 2018 році загальна кількість гостей була понад 350 чоловік, із них було більше 100 чоловік з 12 країн світу. Навіть приїхав фан із Аргентини, подолавши відстань в 1200 км.

Фани з усього світу приїздять до Тернополя вже цілими сім’ями з дружинами та дітьми.