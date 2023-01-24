Криптовалютний ринок України



Ситуація останнього часу

За даними всесвітньо відомого онлайн видання Chainanalysis Україна посіла третє місце по зростанню популярності криптовалюти серед населення, поступившись лише В’єтнаму та Філіппінам. Торгівля в українській гривні на платформах Binance и LocalBitcoins зросла на 121%. Інтерес до цифрових монет спричинили наступні фактори:

криза внаслідок війни в Україні;

пошук захисних активів;

цифрові монети як альтернатива фіатним долару та євро;

в умовах війни криптовалюта єдиний спосіб збереження власних коштів;

просте і швидке проведення транзакцій, в тому числі й за кордон.

Незважаючи на популярність та чималу кількість активів у населення, повноцінне легальне правове поле для цифрових монет в Україні досі відсутнє. Проте, впевнено будується основа для формування та законного функціонування криптовалютного ринку.

Найближчі перспективи

Наприкінці 2022-го криптовалютним ринком прокотилася хвиля нестабільності, мало місце зниження вартості монет. Проте, аналітики та фінансові експерти не радять піддаватися сумнівам и продавати цифрові монети. Майбутнє за ними і 2023-й цілком ймовірно може стати роком повернення вартості Bitcoin до історичного максимуму. На ресурсі Мета, де представлені найбільш популярні монети з найвищим обсягом капіталізації можна дізнатися про актуальний на сьогоднішній день курс.

Позитивні прогнози підтвердилися вже у другій половині січня, коли капіталізація досягла 28%. На сьогоднішній день спостерігається зміцнення Bitcoin, як і було передбачено. Подальша ситуація багато в чому залежить від стабілізації світової економіки. З початком її відновлення міцнітиме й криптовалюта.

Загалом прогнози на відновлення вартості Bitcoin в 2023 році позитивні. Зокрема, в 2024 очікується халвінг (зменшення винагороди майнерам). Приблизно за 15 місяців до цього ціна на біткоїн починає зростати. Отже, навіть на фоні невтішних економічних новин одна із найпопулярніших криптовалют має шанс на зміцнення.