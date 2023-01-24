Сергій Притула – про парубоцький побут під час війни

Засновник Благодійного фонду та ведучий проектів Нового каналу розповів, яку хатню роботу навчився робити, поки дружина з дітьми перебувають у безпечному місці

Багато українських сімей зараз, на жаль, розділилися. Війна змусила дружин із дітьми поїхати у більш безпечні міста України чи за кордон, а чоловіки або воюють на фронті, або залишилися підтримувати економіку. Є ще волонтери. Один з головних, засновник Благодійного фонду та ведучий проектів Нового каналу Сергій Притула, теж залишився сам на господарстві.

– Ви не уявляєте, як я «прокачався» у питаннях побуту за час війни. Думаю, мене можуть висміювати, бо речі, про які я зараз говоритиму, для когось просто буденність. І це може здаватися дивним, що я щось таке не вмію робити, – усміхається Сергій Притула. – Отже, я був змушений опанувати мистецтво самостійно користуватися пральною машиною. З пралкою тепер у мене все ок, а сушку поки що вмикати не наважуюсь. Просто розвішую речі. Наступне: вдома на стіні є невеличкі дверцята, які відчиняєш і маєш доступ до багатьох рубильників. Влітку, коли була нестерпна спека, в мене не працювала система кондиціонування. І я був приречений… Якось, коли Катя (дружина Сергія Притули – прим. ред.) подзвонила, вирішив зізнатися, що в нас така проблема вдома, і я страждаю. За її вказівками знайшов спеціальний датчик, показав їй по відеозв’язку. Потім вона сказала ввімкнути один з тих рубильників. Я його «тиць», і все запрацювало. Тепер знаю, що клацнути, щоб усе працювало.

Щодо їжі, то Сергій Притула зізнався, що майже не готує вдома.

– Їм у Фонді, – розповів волонтер в інтерв’ю Маші Єфросиніній. – Є підприємці, які підтримують нас та привозять їжу. Якщо я вдома, а світла немає, то скажу так: гречка і котлета не такі вже й холодні, якщо ти хочеш їсти. Котлетою тою або зі мною діляться добрі люди, або заїжджаю в кулінарію й купую усе готове (усміхається).