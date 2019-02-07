Тернополянин Володимир Кулак назвав, хто покриває вбивцю його сина

Батько12-річного Ромчика Кулака, який помер через недбалість лікарів Жидачівської ЦРЛ, розповів про те, хто покриває головного лікаря закладу та про те, чому навіть після декількох смертей з вини медиків лікарні, він залишається на своїй посаді.

Про це Володимир Кулак написав на своїй Фейсбук-сторінці.

«Померла породілля, яка мала жити, помер невинна жертва – мій син Роман, померла жінка після Романа від цукрового діабету (кома), померла дитина підчас родів (не зробили кесареве), розкладаються трупи, лежать п’ять днів у звичайній кімнаті влітку на жарі!! Бо немає 25 тисяч грн на холодильник. Багато чого там є, а розуму немає, бо хизуються вони господарською діяльністю – завгосп, а не головний лікар.

Нічого не робили для того, щоб навести лад, вони завжди привикли плювати на людські проблеми, скривати трагедії, а не робити висновки з них, щоб це далі не повторювалося!», – розповів пан Володимир про ті кричущі недоліки, які було виявлено у роботі адміністрації Жидачівської ЦРЛ.

Він зазначив, що, врешті, з’ясував для себе, хто стоїть за лобіюванням інтересів головного лікаря, збереженням його посади, незважаючи на значні порушення. Просування його на отримання президентської стипендії, яку, зусиллями громадськості за сприянням міністра Уляни Супрун, все ж вдалося скасувати:

«Вчора зранку я був здивований, коли перед сесією з кабінету голови ради, а там засідали дві фракції ради, вийшов народний депутат Андрій Кіт, я ще його перепитав, чи знає він, які настрої, як буде голосувати фракція. Він сказав, що за звільнення, але через 15 хвилин, я був шокований, від його цинічності і зверхності.

Виявляється, він терміново приїхав рятувати свого ставленика Богдана – так, принаймні, він у сесійній залі райради постійно називав головного лікаря з Жидачева. Може родичі? Золочів у них спільний знаменник! Богдан, з яким вони пліч-о-пліч пройшли багато партій, починаючи від «Сильної України» Тігіпка. Цікаво, де тепер зупиняться? Бо на цій сесії порцію критики отримали і держава з її медициною і якийсь віце-прем’єр, і Уляна Супрун і навіть голова Львівської ОДА та начальник департаменту охорони здоров’я. У смертях у стінах тої лікарні, зі слів народного депутата, винна медицина, він мене вчить, що ми християни і треба прощати!!!!!, але коли я йому сказав якщо я його вдарю по щоці, чи він підставить другу, він відповів мені, щоб я його не провокував!!!

Вони завжди привикли тесати кіл людям на голові!!!! Я мовчав про нього цілий рік, адже ще 31 січня 2018 року я дізнався, хто стоїть за головним лікарем, і в той день в Ромчика на цвинтарі на фоторамці тріснуло скло!! Само по собі тріснуло!! Це був знак від сина Романа, що кругова порука, дала тріщину! Я дізнався тоді, хто лобіював призначення на посаду, хто лобіював і нагороджував, і от вчора, нарешті, тінь вийшла на світло – ми знову перемогли ціною над зусиль, вивели на світло ще одного дотичного персонажа у чорному клубку розслідування смерті мого сина Романа і боротьби зі злом».

Врешті Володимир Кулак відзначив, що були на сесії і позитивні моменти – райрада скасувала необхідність голосування депутатів у разі бажання головного лікаря йти з посади. Тепер, він сподівається, що Богдан Бойчук, врешті, дотримає свого слова і напише заяву на звільнення:

«Головного лікаря депутати не звільнили! Не звільнили, але, дякувати Богу, внесли поправку в статут, скасувавши рабство, і тепер вже не потрібне рішення сесії райради, якщо головний знову напише заяву на звільнення. А він навіть судом погрожував, якщо вони його не звільнять, то тепер все легко і просто – заява від нього, голова райради підписує і воля… От тепер буде лакмус, побачимо, бо якщо він заяву не напише, значить це було знущання зі всіх, це була гра, це був цирк на дроті».

Журналісти ІА ZIK звернулися з проханням висловити свою позицію до, згаданого в дописі, народного депутати Андрія Кота. Він відмовився давати коментар у телефонному режимі, але погодився зустрітися у Львові у п’ятницю, після завершення робочого тижня у Верховній Раді.

Нагадаємо, сумна слава спіткала Жидачівську ЦРЛ після скандалу з неправильною діагностикою та неналежним наданням медичних послуг 12-річному Романові Кулаку, у наслідок чого він помер 27 червня 2017 року.

Провину лікарів було підтверджено КЕК при ЛОДА та Міністерстві охорони здоров’я, у наслідок чого було обрано запобіжні заходи двом лікарям. Одного з них вже звільнено, а хірурга відсторонено від роботи.

Другим трагічним випадком стала смерть 28 грудня 2018 року породіллі, вину лікарів у чому також доведено КЕК та відкрито кримінальну справу у Нацполіції.

Відразу після цього випадку він написав заяву про звільнення, яку, проте, поки ніяк не може затвердити сесія Жидачівської районної ради. Не проголосували за звільнення головного лікаря депутати і у четвер, 31 січня.

Також Головному лікарю лікарні спочатку було призначено стипендію Президента України, яку згодом скасовано рішенням МОЗ, Кабінету Міністрів та указом Президента.

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