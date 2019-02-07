На Тернопільщині таксі доставило пасажирку до лікарні, а не по замовленій адресі

6 лютого, близько 23.30 годин, в м. Тернопіль по просп. Злуки, 45 відбулося зіткнення автомобілів «ВМW» та автомобіля «Chevrolet Aveo» (таксі).

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 65-річного водія автомобіля «Chevrolet Aveo», жителя с. Охримівці Збаразького району, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, шийного відділу хребта» та 24-річну пасажирку, жительку с. В. Гаї Тернопільського району, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садни верхньої правої повіки» доставлено в Тернопільську університетську лікарню.

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