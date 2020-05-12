14:28 | 12.05.2020
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Новини Тернополя 

Культура на карантині: працівники заповідника на Тернопільщині створили добірку «фоторепродукцій» відомих картин (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Не зважаючи на карантин, культура займає вагоме місце у житті кожної людини, ми продовжуємо дивитись фільми, читати книги, переглядаємо онлайн-виставки…

І сьогодні хочемо Вам запропонувати стати творцями культурних продуктів. Запрошуємо до творчого челенджу #CultureInQuarantineMW. Його ініціатором став Музей Ґетті в Лос-Анджелесі. Головною умовою акції є відтворення творів мистецтва в домашніх умовах.

Працівники Національного заповідника”Замки Тернопілля”, перебуваючи на карантині, створили цікаву підбірку «репродукцій» власного виробництва:

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