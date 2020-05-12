Культура на карантині: працівники заповідника на Тернопільщині створили добірку «фоторепродукцій» відомих картин (Фото)
Не зважаючи на карантин, культура займає вагоме місце у житті кожної людини, ми продовжуємо дивитись фільми, читати книги, переглядаємо онлайн-виставки…
І сьогодні хочемо Вам запропонувати стати творцями культурних продуктів. Запрошуємо до творчого челенджу #CultureInQuarantineMW. Його ініціатором став Музей Ґетті в Лос-Анджелесі. Головною умовою акції є відтворення творів мистецтва в домашніх умовах.
Працівники Національного заповідника”Замки Тернопілля”, перебуваючи на карантині, створили цікаву підбірку «репродукцій» власного виробництва: