Культура на карантині: працівники заповідника на Тернопільщині створили добірку «фоторепродукцій» відомих картин (Фото)

Не зважаючи на карантин, культура займає вагоме місце у житті кожної людини, ми продовжуємо дивитись фільми, читати книги, переглядаємо онлайн-виставки…

І сьогодні хочемо Вам запропонувати стати творцями культурних продуктів. Запрошуємо до творчого челенджу #CultureInQuarantineMW. Його ініціатором став Музей Ґетті в Лос-Анджелесі. Головною умовою акції є відтворення творів мистецтва в домашніх умовах.