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Зеленський дав звання «Мати-героїня» 15 жінкам з Тернопільщини

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» для 15 жінок з Тернопільщини. 10 травня Глава держави підписав відповідний указ.

Почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.
За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку в Україні відзначено 678 українських жінок.


Нагадаємо, з 2005 по 2019 роки почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 6670 жителькам Тернопільщини.

 

 

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