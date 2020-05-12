Зеленський дав звання «Мати-героїня» 15 жінкам з Тернопільщини
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» для 15 жінок з Тернопільщини. 10 травня Глава держави підписав відповідний указ.
Почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.
За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку в Україні відзначено 678 українських жінок.
Нагадаємо, з 2005 по 2019 роки почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 6670 жителькам Тернопільщини.