Укриття для понад 790 людей перевірили у Тернополі

🔎 Моніторинговий візит до укриттів у Тернополі (вул. Лесі Українки)

За дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини фахівці Секретаріату провели планові моніторингові візити до найпростіших укриттів, розташованих на базі підвальних приміщень закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 та Тернопільської початкової школи №1 у місті Тернополі.

📍 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 комбінованого типу (з інклюзивним навчанням)

(вул. Лесі Українки, 10 Б)

Укриття розраховане орієнтовно на 250 осіб та загалом відповідає базовим вимогам безпеки. Приміщення забезпечене: ▫️ вентиляцією;

▫️ системою оповіщення;

▫️ засобами пожежогасіння;

▫️ аптечкою та засобами першої допомоги;

▫️ санвузлом;

▫️ запасом питної води;

▫️ Wi-Fi;

▫️ приладами безперебійного живлення.

Для забезпечення доступності вхід до укриття обладнаний пандусом для маломобільних груп населення.

За результатами моніторингу керівництву закладу рекомендовано оновити склад аптечки, укомплектувавши її необхідними медикаментами та перевіривши терміни їх придатності.

📍 Тернопільська початкова школа №1

(вул. Лесі Українки, 12 А)

Укриття закладу розраховане приблизно на 540 осіб. Під час моніторингу встановлено, що приміщення забезпечене: ▫️ вентиляцією;

▫️ системою оповіщення;

▫️ засобами пожежогасіння;

▫️ аптечкою та засобами першої допомоги;

▫️ санвузлом;

▫️ питною водою;

▫️ Wi-Fi;

▫️ приладами безперебійного живлення.

Вікна укриття додатково укріплені металевими решітками та мішками з піском.

Керівництву закладу також рекомендовано оновити склад аптечки та перевірити терміни придатності медичних засобів.

За результатами візитів підготовлені моніторингові звіти будуть направлені Тернопільській міській раді як балансоутримувачу та керівникам об’єктів для вжиття необхідних заходів.