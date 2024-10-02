Киянин розвів тернопільську міську раду на 12 млн.грн
Керівник товариства заволодів понад 12 мільйонами гривень Тернопільської міськради: слідчі поліції оголосили йому про підозру.
Заволодіння, розтрату та відмивання майна, одержаних злочинним шляхом, інкримінують слідчі Тернопільського райуправління поліції керівнику одного із товариств столиці. Фігурант кримінального провадження своїми діями завдав місцевому бюджету Тернополя збитки на суму у понад 12 мільйонів гривень.
У ході досудового розслідування правоохоронці спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області встановили, що ще 16 листопада 2022 року підприємство перемогло у тендері міської ради Тернополя із закупівлі спальних мішків відповідно до Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади. Відповідно до умов договору підприємство зобов’язувалося надати 4500 спальних мішків.
Проте товар, який передав 33-річний житель Києва, не відповідав зазначеним вимогам. Не було на нього й сертифікату якості, а їхня вартість виявилася втричі нижчою, сплаченою міською радою.
Як з’ясувалося, підприємство було зареєстроване фактично за пʼять днів до укладення свого першого договору з бюджетною організацією. Крім того, вказане підприємство не мало у своєму використанні виробничих можливостей, які б дозволяли пошиття текстильних виробів, керівник замовив виготовлення спальних мішків у швейної фабрики із Закарпаття, яка спеціалізується на пошитті меблів.
Керівнику приватного підприємства слідчі поліції оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.