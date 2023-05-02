Легендарний розвідник з Тернопільщини Ігор Дикун збирає охочих до розвідувального батальйону

30-річний захисник з Тернопільщини Ігор Дикун заявив про відбір до розвідувального батальйону.

Про це військовий повідомив на власній сторінці у Фейсбук.

“Шановне панство, здійснюємо відбір до розвідувального батальйону 5 окремої штурмової бригади. З переходом 5 окремого штурмового полку на штатну структуру 5 окремої штурмової бригади маю за честь очолити новостворений розвідувальний батальйон в структурі бригади. Основним пріоритетом для нас залишається висока мотивація, принцип безперервного навчання, відповідний рівень фізичної підготовки та палке прагнення захищати Батьківщину, – відзначив Ігор Дикун. – У наших лавах лише високомотивовані та сильні духом командири та бійці, готові до самовдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій та у його тилах. Якщо ви чогось не вмієте та не знаєте – не страшно, головне, щоб було бажання розвиватися і навчатися, решта що вам буде необхідно для того що б ви стали професіоналом у своїй справі, ми вас навчимо”.

До розвідувального батальйону запрошують захисників з практично усіма військовими посадами, від снайпера, зв’язківця, мінометника, сапера до командирів відділень і взводів.

Також можна перевестися з інших підрозділах Збройних Сил України.

Для першої співбесіди (онлайн) достатньо зателефонувати на Signal або Telegram за номером: 380732297012.