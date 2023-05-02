Програма USAID DOBRE передала 11 громадам Тернопільщини 16 електрогенераторів
11 громад Тернопільської області отримали для своїх потреб 16 електричних генераторів, переданих їм американськими благодійниками. Ця допомога стала можливою завдяки діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка, крім реалізації численних програм міжнародної технічної допомоги, залучає в Україну партнерські американські благодійні організації, зокрема – Фонд Говарда Баффета. Всього за ініціативи USAID та координації Програми USAID DOBRE українські громади отримають 100 генераторів потужністю 33кVA та 88 kVA.
Першого травня в Ланівцях відбулася передача генераторів представникам Шумської, Вишнівецької, Лановецької, Підволочиської, Золотниківської, Іванівської, Заводської, Зборівської, Козівської, Заліщицької та Гусятинської громад. Перші п’ять із них є партнерами Програми USAID DOBRE у другій фазі, ще чотири – співпрацювали з Програмою у попередній період. Громади отримали 13 генераторів потужністю 33кVA та 3 генератори – 88 kVA.
За словами фахівця з розвитку громад GlobalCommunities Олега Процика, з початком енергетичної кризи в Україні Програма USAID DOBRE невідкладно направила запити до своїх громад-партнерів щодо їхніх потреб у генераторах для забезпечення електроживлення інфраструктурних об’єктів. Згодом було знайдено донорську організацію – Фонд Говарда Баффета, яка й допомогла вирішити це питання.
– Від імені Тернопільської обласної військової адміністрації висловлюю щиру подяку Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та всьому американському народу за надану допомогу, – сказав заступник голови ОВА Михайло Гапула. – Сполучені Штати Америки залишаються найбільшим донором у сфері негайного реагування, в тому числі через Програму DOBRE, і ми це дуже добре відчуваємо в громадах нашої області в різних сферах. Завдяки цій допомозі посилилася наша спроможність і потужність, і ми всі розуміємо, що переможемо.
– Отримані три електрогенератори ми плануємо встановити на свердловині водозабору, в центральній міській лікарні для забезпечення живлення кисневої станції та в коворкінг-центрі, який ми теж невдовзі відкриємо за підтримки Програми USAID DOBRE, – розповів міський голова Лановецької громади Роман Казновецький. – Ці об’єкти сумарно забезпечують потреби майже 3500 мешканців громади та 75 юридичних осіб. І тепер ми впевнено можемо говорити про те, що наші потреби в безперебійному енергоживленні великих об’єктів повністю забезпечені.
Шумська громада завдяки отриманій допомозі забезпечить безперебійну роботу місцевого водозабору та ліцею для потреб сумарно майже 6000 мешканців громади. У Підволочиській громаді генератори встановлять у центральній лікарні та місцевому дитсадку. Золотниківська громада планує віддати отримані два генератори для потреб своїх шкіл – у Золотниках та Соколові. Там навчаються майже 300 учнів та працюють 70 педагогів і технічних працівників.
– Це дуже важлива для нас допомога, адже вона буде використовуватися для потреб нашого закладу, – розповів заступник директора КНП «Гусятинськаклінічна лікарня» Віталій Доготар. – Генератор забезпечить нашу потребу в енергоживленні хірургічного та реанімаційного відділень, а також котельні. Минулу зиму нам було дуже складно, оскільки через шалений попит ми змогли дістати тільки старі й малопотужні генератори. Але зараз ми впевнені, що зможемо пройти можливі випробування.
Живлення своїх водозаборів завдяки допомозі через Програму USAID DOBRE забезпечать Зборівська, Заводська та Іванівська громади, а вишнівчанивстановлять подарований їм генератор у Кривчиківській гімназії.
Окрім громад-партнерів Програми DOBRE, два генератори було вирішено також передати Козівській та Заліщицькій громадам, які подали відповідні заявки про свої потреби. У Заліщиках тепер буде забезпечена безперебійна робота водозабору, а в Козовій – плавального басейну в місцевому ліцеї №2.