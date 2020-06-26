Лікаря покарають, проте не звільнять: Роман Кулак став не єдиною жертвою жидачівського хірурга

Хірург жидачівської лікарні, з вини якого помер малолітній тернополянин Роман Кулак, знову опинився в центрі скандалу. Медпрацівник відмовився оглядати ветерана АТО Дениса Гайду.

Скаргу на дії хірурга керівнику лікарні Людмилі Яремцьо написала дружина кіборга Інна. Своєю чергою, «Терен» подав запит для отримання результатів внутрішнього службового розслідування.

Як стало відомо, хірург під час прийому пацієнта не провів огляд, а лише порадив звернутися до сімейного лікаря. Такі дії лікарня назвала «некоректними». Як результат, Ю. М. Михайлюк отримав догану.

Проте, у лікарні так і не пояснили, чому скандального хірурга поновили на роботі після звільнення у зв’язку зі смертю малолітнього тернополянина Романа Кулака. Причиною трагедії стала халатність медпрацівника, за що він відповідатиме перед законом.

Нагадаємо, адвокат скандального лікаря затягує розгляд справи у суді. Неправомірні дії працівника феміди уже розглянули у дисциплінарній комісії.