Прокуратура відреагувала на можливе затягування справи адвокатом щодо смерті Романа Кулака

Володимир Кулак, який судиться із хірургом через смерть свого сина, просив вплинути на адвоката справи Олега Мицика, адже той, за словами чоловіка, не приходив на судові засідання.

Про це Володимир Кулак повідомив у мережі “Фейсбук”.

З цього приводу прокурорка Львівської області Ірина Діденко у четвер, 28 травня, скерувала заяву до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівщини, яка надасть оцінку діям цього захисника.

Також Кулак розповів, що через відсутність адвоката не вдається провести засідання, і це, на його думку, сплановано.

Друзі, ви всі знаєте, що вже неодноразово за час карантину, а саме вісім засідань не відбулося через відсутність адвокатів хірурга, винного у смерті мого сина Романа.

І ось, “шило вилізло з мішка”, бо, з одного боку, ігноруючи судові засідання за фактом смерті мого сина Романа, Мицик, спокійно і навіть без маски, нічого не боячись, з’являється в інші… і ЗАСІДАННЯ ТАМ ВІДБУВАЮТЬСЯ І КРИМІНАЛЬНІ.. , бо там у нього ціль інша. А ще там йому вигідно, бо, захищаючи інтереси журналістики “Радіо Свобода”, можна самому попіаритись перед телекамерами!! Навіть загальноукраїнськими… в камеру йому давно потрібно… Ця особа… вже два з половиною місяці зриває всі наші судові засідання бо КАРАНТИН.. І саме цим покриває злочинців, бо він і Ко, не з’являючись на судових засіданнях, дозволили обвинуваченому уникнути продовження запобіжних заходів..!! А також відстороненому хірургу приступити два місяці тому, 27 березня, до “роботи”, який перед тим був 9 місяців відсторонений… – пише Кулак.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки.

Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня 2017 року, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті стала гангрена тонкого та частини товстого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева.