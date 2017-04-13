Новини Тернополя 

Львів знову підкинув черговий “пахучий подарунок” для тернополян

Maryana 12 Views Прокоментуй!

Несанкціоноване сміття виявили на Монастирищині. На  сміттєзвалищі поблизу райцентру знайдено відходи львівського походження.

Про протиправне поліцейським повідомив один з працівників сміттєзвалища. Виїхавши на місце події, правоохоронці дійсно виявили серед чужого сміття, товарні чеки з крамниць Львова. Наймовірніше, що відходи були привезені в період з вечора 10 квітня до ранку 12 квітня, адже в інші дні на території звалища перебував охоронець.

Даний факт внесений до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка.

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