Львівська залізниця запустила додаткову електричку з Тернополя до Красного

Електричку запустили для через аварію вантажного поїзда на Тернопільщині.

Про це повідомляє Львівська залізниця на своїй сторінці у Фейсбуці.

Сьогодні, 29 серпня, призначено курсування приміського поїзда сполученням Тернопіль – Красне, що вирушатиме з Тернополя о 13:30 год.

Також з 29 серпня з технічних причин обмежили курсування приміських поїздів № 6208/6201, № 6204/6205, № 6206/6207 сполученням Тернопіль – Підволочиськ – Тернопіль обмежили до станції Максимівка та зворотно.

Крім того, починаючи з 30 серпня цього року, зазнає змін розклад руху деяких приміських поїздів на Івано-Франківщині: Івано-Франківськ – Ворохта, Івано-Франківськ – Коломия, Ділове – Коломия.

Львівська залізниця просить пасажирів урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.