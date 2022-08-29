Тернополянка Ганна Слівінська вишила бісером картину із зображенням української марки про “Русскій воєнний корабль, іді…!”. Гроші від продажу роботи планує передати на потреби ЗСУ. Розповіла Суспільному авторка картини.

За її словами, вишити картину вирішила після того, як українські військові підбили російський крейсер “Москва”.

“Мені дуже захотілося якось допомогти нашим захисникам. Чимало українців за мотивами відомої марки малюють картини, а зібрані від продажі кошти передають для військових потреб. З марки зробити ескіз було доволі складно, я звернулася до знайомої, яка й розробила схему для вишивання. Після цього робота пішла швидко”, – каже Ганна Слівінська.

Марку вона вишивала чеським бісером. Її розмір – 46 х 35 см. На роботу витратила три тижні. Працювала по одній – дві години щодня. Зазвичай, робила це ввечері.

“Найскладніше було підібрати відтінки бісеру, щоб картина відповідала оригіналові. Якщо порахувати, то їх там понад 90. Це доволі кропітка робота, яка потребувала концентрації уваги, але у мене великий досвід вишивання, майже 25 років. Це неабияк допомагало”, – каже Ганна Слівінська.

Фото вишитої марки Ганна Слівінська опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Свою роботу вона уже передала до Києва, де її продадуть.

“Хочу у такий спосіб підтримати наші ЗСУ. Якщо реалізація піде добре, вишию популярну марку для благодійного продажу ще й нитками”, – каже Ганна Слівінська.

Ганна Слівінська – Заслужена лікарка України, усе життя працювала в системі охорони здоров’я. Зараз на пенсії. Але вишивка – її хобі. Вона – майстриня народної художньої вишивки. Вишила понад 200 картин, які є у приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Зазначимо, фраза – “Русскій воєнний корабль, іді…!” належить українському захисникові із острова Зміїний. Це його відповідь на пропозицію здатися під час атаки на острів у перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

суспільне